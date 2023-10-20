Karısıyla birlikte yakaladığı kişiyi öldüren kocanın ifadesi ortaya çıktı

'NELER YAŞADIĞIMI HATIRLAMIYORUM'

K.K.'ın ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde pişman olduğunu belirten K., "Eşimin vardiyası, o gün 00.00-08.00 arasındaydı. Eşimin daha önce bir başka kişi ile yaşadığı olayları öğrenip, çocuklarımın hatırına affetmiştim. Ama güvenmediğim için telefonuna uygulama kurdum. Olay günü, eşim beni aradı. Hastaneye gideceğini söyledi. Programı açıp, eşimin konumunun başka bir yerde olduğunu fark ettim. Konuma gittim, eşim ile maktul Y.'yi sarmaş dolaş gördüm. O esnada kendimi kaybettim. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Daha sonra hastanede gözlerimi açtığımda, olayı bana tekrar anlattılar. Neler yaptığımı, neler yaşadığımı hatırlamıyorum. Olayın bana anlatılmasının ardından pişmanlık duygusu yaşadım. Maktulü öldürmek istemiyordum. Elime kanıt geçmesini istiyordum. Çocuklarımı mahkemeyle alabilmek için kanıt olması için bölgeye gitmiştim" dedi.