Karısıyla birlikte yakaladığı kişiyi öldüren kocanın ifadesi ortaya çıktı
Düzce'de otomobilde eşi ile gördüğü Y.Y.'yi (35) öldüren K.K.'nin (35) ifadesi ortaya çıktı. K. ifadesinde, eşinin daha önce kendisini aldattığını, bu nedenle telefonuna takip uygulaması yüklediğini söyledi.
Olay, önceki gün öğle saatlerinde Akınlar Mahallesi'nden geçen Melen Çayı'nın yanında meydana geldi. K.K., kendisini aldattığını düşündüğü eşini otomobilde Y.Y. ile gördü. Burada, K. ile eşinin iş arkadaşı Y. arasında önce tartışma, ardından kavga çıktı.
Kavgada K., Y.'yi 15 yerinden bıçakladıktan sonra başına taşla vurup, darbetti. Eşini bıçakla korkutup, ardından otomobilin camlarını kırıp, parçalarını Y.'ye fırlatan K., kaçtı. O anlar kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan Y. hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yakalanıp, suçunu itiraf eden K.K. ise tutuklandı.
'NELER YAŞADIĞIMI HATIRLAMIYORUM'
K.K.'ın ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde pişman olduğunu belirten K., "Eşimin vardiyası, o gün 00.00-08.00 arasındaydı. Eşimin daha önce bir başka kişi ile yaşadığı olayları öğrenip, çocuklarımın hatırına affetmiştim. Ama güvenmediğim için telefonuna uygulama kurdum. Olay günü, eşim beni aradı. Hastaneye gideceğini söyledi. Programı açıp, eşimin konumunun başka bir yerde olduğunu fark ettim. Konuma gittim, eşim ile maktul Y.'yi sarmaş dolaş gördüm. O esnada kendimi kaybettim. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Daha sonra hastanede gözlerimi açtığımda, olayı bana tekrar anlattılar. Neler yaptığımı, neler yaşadığımı hatırlamıyorum. Olayın bana anlatılmasının ardından pişmanlık duygusu yaşadım. Maktulü öldürmek istemiyordum. Elime kanıt geçmesini istiyordum. Çocuklarımı mahkemeyle alabilmek için kanıt olması için bölgeye gitmiştim" dedi.