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Karla kaplanan İstanbul'da yollar boş kaldı

İstanbullular karlı bir güne uyandı. Kar yağışı nedeniyle birçok sürücü trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı.

Kaynak: İHA
Karla kaplanan İstanbul'da yollar boş kaldı - Resim: 1

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı. Otobüs, metrobüs duraklarında işe gidenlerin olduğu görülürken, trafiğin az olduğu Mahmutbey gişeleri ve çevresindeki yollar havadan görüntülendi.

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Karla kaplanan İstanbul'da yollar boş kaldı - Resim: 2

İstanbul’da Çarşamba günü başlayan kar yağışıyla kentin birçok noktası beyaz örtüye büründü. Kar yağışı nedeniyle birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı. TEM Otoyolu ve Mahmutbey gişeleri mevkii Ankara ve Edirne istikametinde az sayıda aracın yollarda olduğu görüldü. İşe gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma kullanırken, üst geçitlerde ve otobüs duraklarında yoğunluk yaşanmadı.

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Karla kaplanan İstanbul'da yollar boş kaldı - Resim: 3

Az sayıda aracın yollarda olduğu TEM Otoyolu ve Mahmutbey gişeleri Ankara ve Edirne istikameti havadan görüntülendi.

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Karla kaplanan İstanbul'da yollar boş kaldı - Resim: 4
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