Karla kaplı araziye dev yatırım! Yüzlerce evi aydınlatacak!
Merkez Aziziye İlçe Belediyesi, güneş enerjisinden faydalanmak amacıyla Ocak Mahallesi'nde güneş enerji sistemi oluşturdu.
Merkez Aziziye İlçe Belediyesi, güneş enerjisinden faydalanmak amacıyla Ocak Mahallesi'nde güneş enerji sistemi oluşturdu.
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Karla kaplı araziye iş makineleriyle enerji panelleri tek tek yerleştirildi. Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın da çalışmalara katıldığı çalışmalar sonunda 1 megavat gücünde GES, karla kaplı araziye kuruldu.
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Yılda 1 milyon 850 bin kilowatt saat elektrik üretimi yapılacak GES'le 900 hanenin enerji ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.
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GES yatırımını yakından takip eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçeye kazandırdıkları santralle ekonomik katma değer üretmenin yanı sıra ekosistemi de korumayı hedeflediklerini söyledi.
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