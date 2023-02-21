Karlı yollarda mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı
Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan 20 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
Özalp ve Saray'da kar yağışı etkili olmaya devam ederken, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
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Özalp'e bağlı Çubuklu Mahallesi yolunda otomobil ile Saray'a bağlı Turan Mahallesi'nin köy servisi, karlı yolda mahsur kaldı.
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Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, 20 kişinin bulunduğu 2 aracı yoldan çekerek kurtardı. Araçtakiler ise karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.
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