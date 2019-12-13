Kars kazı Türkiye'nin dört bir yanına kargolanıyor

"KAR YİYEN KAZ DAHA LEZZETLİ OLUYOR"

Kaz besicilerinden Hakan Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış sezonu için besiye alınan kazların kesimine başlandığını söyledi. Kesimden önce kazların daha iyi et tutması için yalnızca arpayla beslediklerini ifade eden Aslan, şöyle konuştu: "İlçemize yağan karın ardından kazlarımız kar yedi. Kars kazı, kar yediği için lezzetli oluyor. Nisan ayında yumurtadan çıkan yavru kazlar, haziran ayına kadar yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Kasım, aralık ayına gelince ise kar yedikleri zaman daha güzel ve daha lezzetli oluyorlar. Kar yemediği zaman kaz lezzetli olmuyor. Kazlarımızın kesimine başladık. Kış sofralarımızın vazgeçilmezi kaz etini yerli ve yabancı turistlerin sofralarına sunulmak üzere hazırlıyoruz."

