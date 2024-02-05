KARSAN'ın CEO'su açıkladı: Toplu taşımada sürücüsüz, otonom dönem başladı

Çeşitli sensörlerle çevrelerini algılayan sürücüsüz araçlar için en zorlu sınavlardan biri olan tüneller, sınırlı GPS sinyali, sınırlı aydınlatma gibi zorlu koşullarıyla mobil ağlardan veya GPS sinyallerinden izole olabilirler. Bu durumda sürücüsüz araçlar doğru ve güvenilir veri toplamada zorluk yaşar. Tünelden geçen bir araç uydu ile haberleşemedeği için konum olarak nerede olduğunu kaybeder. Sürücüsüz araçlar tünel geçişlerinde konumunu bulamadığında veya kaybettiğinde araç dış dünya ile haberleşemeyeceği için otonom şekilde hareket edemez hale gelebilir. Tünellerden sürücüsüz şekilde rotayı optimize ederek kendi kendine geçebilme yeteneğine sahip olan Karsan Otonom e-ATAK, Avrupa’da bu görevi tamamlayabilen ilk ve tek sürücüsüz araç olarak öne çıkıyor.

Karsan Otonom e-ATAK’ta aracın farklı yerlerinde konumlanan çok sayıda LiDAR sensör bulunuyor. Bununla birlikte, ön kısımda bulunan gelişmiş radar teknolojisi, RGB kameralarla yüksek çözünürlükte görüntü işleme, termal kameralar sayesinde ekstra çevre güvenliği gibi birçok yenilikçi teknoloji de Otonom e-Atak’ın özellikleri arasında yer alıyor. Tüm bu teknolojileri Seviye 4 Otonom olarak sunabilen Otonom e-Atak, planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebiliyor. Gece veya gündüz, her türlü hava koşulunda 50 km/s hıza otonom sürüşte çıkabilen araç, bir otobüs sürücüsünün yaptığı; rota üzerindeki duraklara yanaşma, inme-binme süreçlerini yönetme, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlama benzeri tüm işlemleri sürücüsüz olarak gerçekleştiriyor.