Karşı şeride geçen otobüs ölüm saçtı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu NGS'nin işçilerini taşıyan otobüsün, karşı şeride geçip yine işçilerin bulunduğu başka bir otobüs ile uzman çavuşların olduğu otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Silifke İlçesi Işıklı Mahallesi sınırlarında meydana geldi.
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Alınan bilgiye göre, Akkuyu NGS'nin işçilerini taşıyan İ.K. (65) idaresindeki otobüs, Mersin istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.
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Karşı şeride geçen otobüs, yine Akkuyu NGS'de görevli olan Uzman Çavuş Y.D'nin kullandığı otomobil ile işçilerin olduğu H.Y. yönetimindeki otobüse çarptı.
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Kazada otomobilde bulunan uzman çavuş ile otobüste yer alan bir Rus vatandaşı hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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