Kartal sahil yolunda makas kazası: 2 ölü 2 yaralı

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.