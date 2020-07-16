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  3. 16 Temmuz 2020 00:00

Kartal sahil yolunda makas kazası: 2 ölü 2 yaralı

Kartal sahil yolunda makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobil kontrolden çıkarak köprü ayağına çarptı. Kullanılamaz hale gelen otomobilin içinde bulunan 4 kişiden 2'si hayatını kaybederken ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kartal sahil yolunda makas kazası: 2 ölü 2 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kartal sahil yolunda meydana geldi. İddialara göre, makas atarak hızla ilerleyen 41 LC 484 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak köprü ayağındaki duvara çakıldı. 

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Kartal sahil yolunda makas kazası: 2 ölü 2 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan vatandaşları çıkarttı. 

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Kartal sahil yolunda makas kazası: 2 ölü 2 yaralı

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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Kartal sahil yolunda makas kazası: 2 ölü 2 yaralı

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

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