Kartal Yıllarca Unutulmayacak “23 Nisan” Kutlamasına Ev Sahipliği Yaptı
Kartal Belediyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıl dönümü şerefine görkemli bir organizasyona imza attı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kartal’ın dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlandı.
23 Nisan organizasyonunun ilk adresi Kartal Meydanı oldu. Atatürk heykelinin önünde buluşan genç yaşlı çok sayıda Kartallı, hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okurken, kamu kurumları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleri heykele çelenk bıraktı. Törene Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Dilruba Oğulcuklu, siyasi parti başkanları ve temsilcileri, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından çocukların bayramın tadını doyasıya yaşamaları için ilçenin 13 farklı noktasında şenlik alanları oluşturdu. Kartal Meydanı, İbrahim Doğan Parkı, Atatürk Parkı, Kardelen Parkı, Komşuluk ve Dayanışma Meydanı, Gümüşpınar Parkı, Soğanlık Kültür Merkezi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Yakacık Kültür Merkezi, Yakacık Bayram Demirkol Parkı, Gökkuşağı Parkı, Mehmet Ali Büklü Parkı ve Fatih Boylan Parkı’nda hazırlanan oyun alanlarına Kartallı minikler adeta akın etti.
Mahalle ve Sokak Şenlikleri’nde yer alan; yüz boyama, maske, baskı, rüzgârgülü, ritim, taş boyama, kum boyama, seramik ve çömlek, kitap ayracı gibi pek çok etkinlik atölyesinin yanı sıra; palyaço, sihirbaz, jonglör, tahta bacak, animasyon, canlı heykel, masal kahramanları gösterileri ile unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları, selfiebox ve şişme oyun parkları ile çocuklar doyasıya eğlendi. Ayrıca etkinlikler boyunca çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.
23 Nisan etkinliklerinin ana buluşma noktası Kartal Meydanı’ydı. Kartal Belediyesi’nin geleneksel kortej yürüyüşüyle başlayan meydandaki etkinlikler, gün boyu devam etti. Etkinliklerde “23 Nisan” konulu şiir okuma ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kartal Belediyesi kreş öğrencilerinin jimnastik gösterileri ve Sanat Akademisi öğrencilerinin müzik dinletisiyle Kartallı çocuklar ve aileleri doyumsuz bir gün geçirdi.