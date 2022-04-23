Kartal Yıllarca Unutulmayacak “23 Nisan” Kutlamasına Ev Sahipliği Yaptı

Mahalle ve Sokak Şenlikleri’nde yer alan; yüz boyama, maske, baskı, rüzgârgülü, ritim, taş boyama, kum boyama, seramik ve çömlek, kitap ayracı gibi pek çok etkinlik atölyesinin yanı sıra; palyaço, sihirbaz, jonglör, tahta bacak, animasyon, canlı heykel, masal kahramanları gösterileri ile unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları, selfiebox ve şişme oyun parkları ile çocuklar doyasıya eğlendi. Ayrıca etkinlikler boyunca çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.