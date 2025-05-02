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  4. Kartalkaya'da insanlar alevler içinde can verirken onlar 1 saat boyunca bakın ne yapmışlar!

Kartalkaya faciasında 1 saat boyunca insan yerine otomobilleri kurtarmışlar

Bolu Kartalkaya'daki otelde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangının ilk çıktığı anların güvenlik kamerası görüntülerinin ardından, yangın sırasında 1 saat boyunca insanları kurtarmak yerine otoparktaki otomobilleri kurtarma çabalarına dair görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
Kartalkaya faciasında 1 saat boyunca insan yerine otomobilleri kurtarmışlar - Resim: 1

Bolu merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Kartalkaya faciasında 1 saat boyunca insan yerine otomobilleri kurtarmışlar - Resim: 2

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yangının başladığı dakikalarda otel çalışanlarının müşterileri tahliye etmek yerine araçlarına yöneldiği ve otoparkta uzun süre vakit geçirdikleri görüldü.

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Kartalkaya faciasında 1 saat boyunca insan yerine otomobilleri kurtarmışlar - Resim: 3

Yaklaşık 1 saat boyunca araçları kurtarmaya çalışan kişiler saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kartalkaya faciasında 1 saat boyunca insan yerine otomobilleri kurtarmışlar - Resim: 4

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yangının başladığı dakikalarda otel çalışanlarının müşterileri tahliye etmek yerine araçlarına yöneldiği ve otoparkta uzun süre vakit geçirdikleri görüldü.

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