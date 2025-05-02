Kartalkaya faciasında 1 saat boyunca insan yerine otomobilleri kurtarmışlar
Bolu Kartalkaya'daki otelde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangının ilk çıktığı anların güvenlik kamerası görüntülerinin ardından, yangın sırasında 1 saat boyunca insanları kurtarmak yerine otoparktaki otomobilleri kurtarma çabalarına dair görüntüler ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Bolu merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni görüntüler ortaya çıktı.
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Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yangının başladığı dakikalarda otel çalışanlarının müşterileri tahliye etmek yerine araçlarına yöneldiği ve otoparkta uzun süre vakit geçirdikleri görüldü.
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Yaklaşık 1 saat boyunca araçları kurtarmaya çalışan kişiler saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
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Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yangının başladığı dakikalarda otel çalışanlarının müşterileri tahliye etmek yerine araçlarına yöneldiği ve otoparkta uzun süre vakit geçirdikleri görüldü.
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