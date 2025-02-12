Kartalkaya faciasında sorumlu kim? Ön rapor ortaya çıktı
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin can verdiği otel yangınıyla ilgili ön inceleme raporu tamamlandı. Raporda, yetkinin Bolu İl Özel İdaresi'nde olduğu, 5 kez denetim yapılmasına rağmen yangın güvenliğine bakılmadığı belirtildi.
Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan ve en az 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili soruşturma devam ederken, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen mülkiye müfettişleri de 30 Ocak’ta ön inceleme raporunu tamamladı.
T24’ün ulaştığı rapora göre, yangın felaketinin gerçekleştiği Grand Kartal Otel’inin İl Belediyesi sınırları dışında İl Özel İdaresinin yetki alanında olduğu belirtildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve Bolu Belediyesi’nin yetkileri ile ilgili tartışmaya girilmeyen raporda, tesise daha önce farklı tarihlerde üç kez ruhsat veren kurumun Bolu İl Özel İdaresi olduğu, itfaiye raporu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı raporlarının da ruhsat dosyasının parçası niteliğini taşıdığı vurgulandı.
5 kez denetim yapıldı; yangın güvenliğine bakılmadı
Ruhsat tarihinden itibaren Bolu İl Özel İdaresi’nin 2011-2024 tarihleri arasında tesiste beş kez denetim yaptığının anlatıldığı raporda, buna rağmen yangın güvenlik önlemlerinin denetlenmediği, itfaiyenin yeniden inceleme yaparak rapor hazırlaması ve bu raporun denetim dosyasına konulması konusunda adım atılmadığı belirtildi.