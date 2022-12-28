Kartalkaya yeni yıla hazır! Kar kalınlığı 1 metreyi geçti
Bolu'nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya'da günlerdir süren yağış ve yapay karlama ile kar kalınlığı 1 metreyi aştı.
Köroğlu Dağları zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde günlerce kar yağışı etkili oldu.
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Yağışla birlikte kayak merkezindeki yeşil alanlarda kar kalınlığı, 50 santimetreyi buldu.
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Kartalkaya'daki pistlerde ise kar kalınlığı, yapay kar takviyesiyle birlikte 1 metreyi aştı.
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Tatilciler, Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki manzaralar eşliğinde kayak keyfi yaptı.
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