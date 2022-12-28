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  4. Ünlü kayak merkezi yeni yıla hazır! Kar kalınlığı 1 metreyi geçti

Kartalkaya yeni yıla hazır! Kar kalınlığı 1 metreyi geçti

Bolu'nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya'da günlerdir süren yağış ve yapay karlama ile kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Kartalkaya yeni yıla hazır! Kar kalınlığı 1 metreyi geçti - Resim: 1

Köroğlu Dağları zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde günlerce kar yağışı etkili oldu. 

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Kartalkaya yeni yıla hazır! Kar kalınlığı 1 metreyi geçti - Resim: 2

Yağışla birlikte kayak merkezindeki yeşil alanlarda kar kalınlığı, 50 santimetreyi buldu. 

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Kartalkaya yeni yıla hazır! Kar kalınlığı 1 metreyi geçti - Resim: 3

Kartalkaya'daki pistlerde ise kar kalınlığı, yapay kar takviyesiyle birlikte 1 metreyi aştı. 

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Kartalkaya yeni yıla hazır! Kar kalınlığı 1 metreyi geçti - Resim: 4

Tatilciler, Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki manzaralar eşliğinde kayak keyfi yaptı.

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