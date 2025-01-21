Kartalkaya'da yanan oteldeki şoke eden ölüm kalım savaşı kamerada
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Mahsur kalanların çarşaflarla pencerelerden inmeye çalıştığı ve yardım çığlıklarının duyulduğu anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: DHA / İHA
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.
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Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.
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Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir kişinin yangından kurtulmak için çarşafları birbirine bağlayarak aşağı atladığı görüldü.
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Ayrıca aynı binanın başka bir penceresinden sarkıtılmış çarşaflar da dikkat çekti.
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