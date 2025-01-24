Kartalkaya'daki 78 cana mezar olan otelin eski çalışanından kahreden iddialar
Kartalkaya'da çıkan yangında 78 canı yitirdiğimiz Grand Kartal otelde daha önce 10 yıl boyunca çalıştığını açıklayan eski bir otel çalışanının otelle ilgili yaptığı açıklamalar şok etkisi yarattı.
Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği 51 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel'de ki çalışmalar bir yandan devam ederken, diğer yandan yangınla ilgili araştırmalarda sürüyor. Ülke genelinde otelle ilgili bir çok tartışma konusu oluşurken, Grand Kartal otelde 10 yıl çalışan Erkut M., ihmalleri tek tek sıralayarak şok edici açıklamalarda bulundu.
Otel çalışanlarının yangın merdivenlerinin yanında küçük lojmanlarda kaldığı açıklayan Erkut M., “Otelin çevresinde atlama yerleri yoktu. Yangın merdivenlerini bulamadıkları için camdan çarşaf sarkıttılar. Elektrikler olmadığı için göz gözü görmedi. Birde şöyle bir durum var. Yangın merdivenin olduğu yer sadece betonarme değil. Yangın merdivenlerinin olduğu yerde personel lojmanları var. 11. Kattan 1. Kata kadar yangın merdiveni vardı. Ama çıkışı otelin çıkışı değildi. Kayak odasına çıkıyordu. Her katta yangın merdivenlerinin olduğu bölgede tek kişinin kalabileceği küçük odalar vardı. Aşçı başı, resepsiyonist gibi kişiler bu odalarda kalıyorlardı” ifadelerini kullandı.
Otelde yangın merdivenlerinin olduğunu ama merdivenlerin otelin dışına çıkmadığını belirten Erkut M., “Otelde yangın merdiveni vardı ama iç kısmındaydı. Tabelalar vardı. Ama elektrikler kesildiği zaman oteldeki yangın merdivenlerini bulamazlardı. Bu yangın merdivenlerini kullansalardı otelin dışına çıkamazlardı. Yangın merdivenlerinin çıkışı kayak odasına gidiyordu. Orası da alev topuydu zaten. Yangın merdivenlerini kullansalardı ölüme giderlerdi. 163 oda olarak biliyorum. 20 odası personele ait. 5 oda patronlara ait. 140 oda civarı bulunuyordu. Kral dairesi otelin 12. Katında suit odalar 10 ve 11. Katta köşe odalar idi” şeklinde konuştu.
Daha önce otelde bir kere yangın alarmının personellerin tütün içmesinden kaynaklı çalıştığını gördüğünü ama daha sonra müşterilerin içmesine rağmen alarmın çalıştığını görmediğini belirten eski otel çalışanı Malaycı, “Yağmurlama sistemi yok diye biliyorum. Alarm sistemi var ama tuşlu var. Bir zaman otelde personeller tütün içtikleri için devreye girdi alarm sistemi. Patron o zaman personelleri azarladı. O zaman devreye girdiğini gördük. Ondan sonra içenler vardı ama hiç bir zaman görmedim alarm sistemini. Müşteriler içiyorlardı ama içemezsin diyemiyorduk” dedi.