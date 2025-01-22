Kartalkaya'daki faciada ölü sayısı artıyor
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 76'ya yükseldiği açıklandı.
Kaynak: DHA / İHA
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da bulunan ve geceliği yaklaşık hafta sonu 30 bin, hafta içi 23 bin TL olan otel onlarca canımıza mezar oldu.
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi.
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Birçok kişide oteldeki çarşafları birbirine bağlayıp pencereden atlayarak alevlerden kurtulmaya çalıştı.
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İçişleri Bakanı Yerlikaya yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'a çıktığını hayatını kaybedenlerin 56'sının kimliklerinin belirlendiğini ve yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 45 kişinin naaşları ailelerine teslim edildi.
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