Kartalkaya'nın acısı dinmeden Uludağ'daki bir otelden de yangın ihbarı
Türkiye Kartalkaya'da 78 canımızı yitirdiğimiz Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına ağlarken Bursa Uludağ'da otelde çıkan dumanlar ekipleri harekete geçirdi.
Kaynak: İHA
Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'ın oteller bölgesinde yoğunluk yaşanırken, bir otelin baca dumanından çıkan dumanlar iddiaya göre, oteldeki odanın içine sirayet etti.
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Kartalkaya'da yaşanan otel faciasının hafızalara kazınması sebebiyle panikleyen vatandaşlar 112 ekiplerine bilgi verdi.
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İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle olay yatıştırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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