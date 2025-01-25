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  4. Kartalkaya'nın acısı dinmeden Uludağ'daki bir otelden de yangın ihbarı

Kartalkaya'nın acısı dinmeden Uludağ'daki bir otelden de yangın ihbarı

Türkiye Kartalkaya'da 78 canımızı yitirdiğimiz Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına ağlarken Bursa Uludağ'da otelde çıkan dumanlar ekipleri harekete geçirdi.

Kaynak: İHA
Kartalkaya'nın acısı dinmeden Uludağ'daki bir otelden de yangın ihbarı - Resim: 1

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'ın oteller bölgesinde yoğunluk yaşanırken, bir otelin baca dumanından çıkan dumanlar iddiaya göre, oteldeki odanın içine sirayet etti.

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Kartalkaya'nın acısı dinmeden Uludağ'daki bir otelden de yangın ihbarı - Resim: 2

Kartalkaya'da yaşanan otel faciasının hafızalara kazınması sebebiyle panikleyen vatandaşlar 112 ekiplerine bilgi verdi.

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Kartalkaya'nın acısı dinmeden Uludağ'daki bir otelden de yangın ihbarı - Resim: 3

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle olay yatıştırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kartalkaya'nın acısı dinmeden Uludağ'daki bir otelden de yangın ihbarı - Resim: 4
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