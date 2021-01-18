Kartepe'de kayak sezonu açıldı
Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Kartepe'de, yoğun kar yağışı ile birlikte kayak sezonu açılırken ortaya renkli görüntüler çıktı.
Kentte 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışının ardından 1600 rakımlı Kartepe Kayak Merkezi beyaza büründü.
Uzun süredir yetersiz kar yağışı nedeniyle kayak sezonunun açılamadığı Kartepe'de, kar seviyesinin 1 metreye ulaşmasıyla pistler kayakseverlerin kullanımına sunuldu.
Pistlere akın eden tatilciler, Samanlı Dağları'nın zirvesinde Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarası eşliğinde kayak yapmanın tadını çıkardı.