Kartepe'de kayak sezonu açıldı

İstanbul'a en yakın kayak merkezi olan Kartepe'de, her zorluk seviyesinde uzunlukları 400 metre ile 3 bin 500 metre arasında değişen 12 pist bulunuyor.



Geyikalanı Tepesi, Kartepe ve Karlık Tepe, bölgenin 3 kayak pist merkezi olarak öne çıkıyor.