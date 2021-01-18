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  3. 18 Ocak 2021 21:49

Kartepe'de kayak sezonu açıldı

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Kartepe'de, yoğun kar yağışı ile birlikte kayak sezonu açılırken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kartepe'de kayak sezonu açıldı

Kentte 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışının ardından 1600 rakımlı Kartepe Kayak Merkezi beyaza büründü.

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Kartepe'de kayak sezonu açıldı

Uzun süredir yetersiz kar yağışı nedeniyle kayak sezonunun açılamadığı Kartepe'de, kar seviyesinin 1 metreye ulaşmasıyla pistler kayakseverlerin kullanımına sunuldu.

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Kartepe'de kayak sezonu açıldı

Pistlere akın eden tatilciler, Samanlı Dağları'nın zirvesinde Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarası eşliğinde kayak yapmanın tadını çıkardı.

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Kartepe'de kayak sezonu açıldı

İstanbul'a en yakın kayak merkezi olan Kartepe'de, her zorluk seviyesinde uzunlukları 400 metre ile 3 bin 500 metre arasında değişen 12 pist bulunuyor.

Geyikalanı Tepesi, Kartepe ve Karlık Tepe, bölgenin 3 kayak pist merkezi olarak öne çıkıyor.

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