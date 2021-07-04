Kartepe'de kuvvetli yağış: Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
Kocael'nin Kartepe ilçesinde metrekareye 40 kilograma yakın yağış düştü. Derelerin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Kartepe ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur, saat 15.00 sıralarında etkisini artırdı.
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Metrekareye 40 kilograma yakın yağışın düştüğü bölgede derelerin taşması sonucu sel yaşandı.
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Bazı ev ve dükkanları su bastı. Ev ve dükkanlarının önü çamurla dolan vatandaşlar kürek ve fırçalarla temizlik yaparken, Kartepe Belediyesi'ne ait iş makineleri de yolları temizledi.
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Yaşanan selin ardından yaraların sarılmaya başlandığını söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Bugün meteoroloji, AFAD ve Kocaeli Valiliği bölgemizde yoğun yağış beklendiğini duyurmuştu. Biz de Kartepe Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve İSU müdürlüğü olarak tüm tedbirlerimizi almıştık.
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