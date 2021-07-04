Kartepe'de kuvvetli yağış: Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Yaşanan selin ardından yaraların sarılmaya başlandığını söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Bugün meteoroloji, AFAD ve Kocaeli Valiliği bölgemizde yoğun yağış beklendiğini duyurmuştu. Biz de Kartepe Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve İSU müdürlüğü olarak tüm tedbirlerimizi almıştık.