  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 01 Ocak 2019 17:31

Kartepe'de motoru duran eğitim uçağı düştü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, kayak merkezinin yer aldığı alanda motoru duran eğitim uçağı, ağaçların olduğu alana düştü. Kazada pilot hafif yaralanırken, yanındaki kadın yara almadan kurtuldu.

Kartepe'de motoru duran eğitim uçağı düştü

Pilot İkram Kaya (53) ve Meral Dilber Malgaz'ın (52) bulunduğu eğitim uçağı, Kartepe'deki Cengiz Topel Havaalanı'ndan havalandı.

1/ 9
Kartepe'de motoru duran eğitim uçağı düştü

Kayak merkezinin üzerinde uçan uçağın motoru, iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında, Geyik Alanı mevkisinde durdu. Pilot Kaya'nın indirmeye çalıştığı eğitim uçağı, ağaçların arasına burun üstü düştü. Bu anları görenler, hemen yardıma koştu.

2/ 9
Kartepe'de motoru duran eğitim uçağı düştü

Düşüş sırasında başını çarpması sonucu hafif yaralanan Kaya ile Malgaz, kayak merkezinde bulunan otelin revirine götürüldü.

3/ 9
Kartepe'de motoru duran eğitim uçağı düştü

Revirde müdahalede bulunulan İkram Kaya'nın başı, bandajla sarıldı. Meral Dilber Malgaz ise yaralanmadan kurtuldu.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM