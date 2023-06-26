Kartpostal değil; İstanbul'un kendisi... Gökyüzünde büyüleyen manzara..
İstanbul'da geçtiğimiz gün beliren yarım ay, tarihi mekanlarla birlikte oluşturduğu görüntüyle izleyenleri büyüledi.
İstanbul'da tarihi yarımadanın üzerinde beliren yarım ay, tarihi mekanlarla birlikte güzel bir görüntü oluşturdu.
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İstanbul'da yarım ay görüntülendi. İstanbul'un tarihi ve bilinen mekanları üzerinde yükselen yarım ay muhteşem bir görsel oluşturdu.
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Özellikle Süleymaniye Camii ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gözlenen yarım ay, oluşturduğu kartpostallık görüntüsüyle izleyenleri adeta büyüledi.
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İşte kendisine hayran bırakan görüntüler;
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