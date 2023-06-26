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  4. Kartpostal değil; İstanbul'un kendisi... Gökyüzünde büyüleyen manzara..

Kartpostal değil; İstanbul'un kendisi... Gökyüzünde büyüleyen manzara..

İstanbul'da geçtiğimiz gün beliren yarım ay, tarihi mekanlarla birlikte oluşturduğu görüntüyle izleyenleri büyüledi.

Kartpostal değil; İstanbul'un kendisi... Gökyüzünde büyüleyen manzara.. - Resim: 1

İstanbul'da tarihi yarımadanın üzerinde beliren yarım ay, tarihi mekanlarla birlikte güzel bir görüntü oluşturdu.

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Kartpostal değil; İstanbul'un kendisi... Gökyüzünde büyüleyen manzara.. - Resim: 2

İstanbul'da yarım ay görüntülendi. İstanbul'un tarihi ve bilinen mekanları üzerinde yükselen yarım ay muhteşem bir görsel oluşturdu.

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Kartpostal değil; İstanbul'un kendisi... Gökyüzünde büyüleyen manzara.. - Resim: 3

Özellikle Süleymaniye Camii ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gözlenen yarım ay, oluşturduğu kartpostallık görüntüsüyle izleyenleri adeta büyüledi.

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Kartpostal değil; İstanbul'un kendisi... Gökyüzünde büyüleyen manzara.. - Resim: 4

İşte kendisine hayran bırakan görüntüler;

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