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  4. Kasa kasa balık çıkacağına, kasa kasa kaçak göçmen çıktı

Kasa kasa balık çıkacağına, kasa kasa kaçak göçmen çıktı

Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında durdurulan balıkçı teknesinde, 120 kaçak göçmen yakalandı.

Kaynak: DHA
Kasa kasa balık çıkacağına, kasa kasa kaçak göçmen çıktı - Resim: 1

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ihbar sonrası Marmara Denizi Erdek açıklarında seyreden bir balıkçı teknesine operasyon düzenledi.

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Kasa kasa balık çıkacağına, kasa kasa kaçak göçmen çıktı - Resim: 2

Kapıdağ Yarımadası'nın kuzeyinde durdurulan teknede, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 120 kaçak göçmen yakalandı. 

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Kasa kasa balık çıkacağına, kasa kasa kaçak göçmen çıktı - Resim: 3

Tekne kaptanı gözaltına alınırken, Suriye ve Afgan uyruklu kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. 

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Kasa kasa balık çıkacağına, kasa kasa kaçak göçmen çıktı - Resim: 4

Buradaki işlemlerinin ardından Erdek Kapalı Spor Salonu'na getirilen kaçak göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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