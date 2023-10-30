Kasa kasa balık çıkacağına, kasa kasa kaçak göçmen çıktı
Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında durdurulan balıkçı teknesinde, 120 kaçak göçmen yakalandı.
Kaynak: DHA
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ihbar sonrası Marmara Denizi Erdek açıklarında seyreden bir balıkçı teknesine operasyon düzenledi.
1 / 5
Kapıdağ Yarımadası'nın kuzeyinde durdurulan teknede, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 120 kaçak göçmen yakalandı.
2 / 5
Tekne kaptanı gözaltına alınırken, Suriye ve Afgan uyruklu kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.
3 / 5
Buradaki işlemlerinin ardından Erdek Kapalı Spor Salonu'na getirilen kaçak göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)
4 / 5