Kasapta rehine dehşeti! Genç kadını polis kurtardı
Adana'da bir kasaba elinde pompalı tüfekle giren saldırgan, bir kadını rehin aldı.
Adana'da 2 kayınbiraderini iş yerlerinde pompalı tüfekle yaralayıp, 1 kadını rehin alan şüpheli ikna edilip gözaltına alındı.
Abdullah İ. tarafından rehin alınan Özge T. sinir krizi geçirirken kasap dükkanında bulunan Suriye uyruklu A. H. H. de korkusundan çareyi buzdolabına girmekte buldu. Özel harekatlarının da devreye girdiği olayda polis ekiplerinin çabası sonucu rehineleri serbest bırakan Abdullah İ. gözaltına alındı. İşte kasaptaki dehşetin ayrıntıları!
Merkez Seyhan ilçesinde Abdullah İ. (36), kayınbiraderleri Sercan ve Serkan T.'nin işlettiği kasaba giderek henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Bu sırada Abdullah İ, yanında getirdiği pompalı tüfekle 2 kardeşi iş yerlerinin önünde bacaklarından yaraladı. Şüpheli, yaralılardan Sercan T.'nin eşi Özge T.'yi de rehin aldı.