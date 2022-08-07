Kasapta rehine dehşeti! Genç kadını polis kurtardı

Abdullah İ. tarafından rehin alınan Özge T. sinir krizi geçirirken kasap dükkanında bulunan Suriye uyruklu A. H. H. de korkusundan çareyi buzdolabına girmekte buldu. Özel harekatlarının da devreye girdiği olayda polis ekiplerinin çabası sonucu rehineleri serbest bırakan Abdullah İ. gözaltına alındı. İşte kasaptaki dehşetin ayrıntıları!