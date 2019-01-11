Kaşifler için İstanbul turu rehberi
İki kıtayı birleştiren boğazı ile dünyada eşine az rastlanır özelliği bulunan İstanbul, asırlardır ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin izleriyle her dönem turistleri cezbediyor.
16 yüzyıl boyunca Doğu Roma ve Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapan medeniyetlerin beşiği İstanbul, geçmişten bugüne uzanan eşsiz tarihi mirasıyla her dönem cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.
Dünyada, "tarihi ve turistik şehir" denilince akla ilk gelen kentler arasında yer alan İstanbul, yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerin gözdesi.
İnsanı adeta kendine çeken sokakları, tarih kokan mabetleri, iki kıtayı birleştiren boğazı, doğal güzellikleriyle öne çıkan adaları, dünya tarihine ışık tutan müzeleriyle İstanbul dört mevsim misafirlerini bekliyor.
Özellikle İstanbul'u "İstanbul" yapan tarihi yarımada içindeki Ayasofya, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camisi, Yerebatan Sarnıcı yerli ve yabancı turistlerin her dönem ilgi odağı oluyor.
Ayrıca Mimar Sinan'ın eşsiz eseri Süleymaniye Camisi, baharat kokusuyla Mısır Çarşısı, dünyanın en eski alış veriş merkezi Kapalı Çarşı, uygarlık tarihinin 127 yıllık evi İstanbul Arkeoloji Müzeleri, tarih yolculuğuna çıkmak isteyen turistleri büyülüyor.
Mistik havasıyla Kız Kulesi, boğazın gözcüsü hisarlar, 90'ın üzerindeki ağaç türleriyle Gülhane Parkı, meşhur Haseki Hürrem Hamamı, cumbalı ahşap evleriyle Soğukçeşme Sokağı turistlerin alternatif gezi noktaları arasında yer alıyor.
DÜNYANIN 8. HARİKASI DENİLEN 'AYASOFYA'
Sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın önde gelen yapılarından ve en çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alan Ayasofya, tüm ihtişamıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.
Tarihçiler tarafından "Dünyanın 8. Harikası" olarak nitelendirilen yapı, 916 yıl kilise olarak kullanılırken, 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethiyle camiye çevrilerek 482 yıl cami olarak hizmet verdi.
Özellikle Osmanlı döneminde yapılan çalışmalarla ve Mimar Sinan'ın eklediği minarelerle güçlendirilen Ayasofya, dünya mimarlık tarihinin bugüne kadar ayakta kalmış en önemli anıtları arasında bulunuyor. Ayasofya, mimarisi, ihtişamı, büyüklüğü ve işlevselliği yönünden sanat dünyasında önemli bir yer teşkil ediyor.