Kasım ayı indirimlerindeki yeni tuzak da bu oldu

Aydın Ağaoğlu, "Ticaret Bakanlığı, internetten özellikle alışveriş yaparken tüketicilerin aldatılmaması için bir tüketici değerlendirmeleri hakkında kılavuz yayınladı. Bu noktada hem o yanıltıcı yorumlara yer veren, yayınlayan kuruluş hem de o yorumlar üzerinden tüketiciyi aldatmaya kalkan satıcılar yaptırımla karşı karşıya kalabiliyorlar. Nitekim Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu zaman zaman bu konuda kestiği cezalarla ilgili açıklama yapıyor. Bu noktada tüketiciler dikkatli olmalı; çünkü özellikle içinde bulunduğumuz Kasım ayında 'İndirim var' diye düşünüyoruz. Replika ya da sahte ürünler piyasaya sürüldüğü gibi bazen de dolandırıcılık yapılabiliyor. En masum olanı da yalancı indirim. Yani önce bindirip sonra indiriyorlar" dedi.