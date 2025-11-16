Kasım ayı indirimlerindeki yeni tuzak da bu oldu
Kasım ayı indirim kampanyalarıyla birlikte internetten alışveriş hareketliliği artarken, Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu'dan sahte yorumlarla tüketiciyi aldatmaya yönelik uygulamalara karşı dikkat çeken bir uyarı geldi.
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Tüketicileri en çok yanıltan, özellikle internet ortamında yapılan yorumlarda sahte, 'Fake hesap' denilen hesaplardan tüketici algısını yanıltmaya ve tüketiciyi kandırmaya yönelik yorumlar. 'Ben aldım, kullandım, harika ürün' diye yazıyor ama onu yazan aslında gerçek bir müşteri değil. Bu noktada tüketiciler gözlerini açacak, bilinçli davranacak ve gördükleri şüpheli durumun ekran görüntüsünü veya videosunu alıp Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu'na iletecek. Bu durumda çok ciddi yaptırımlar var. Şayet haksız bir ticari uygulama yapılıyorsa 86 bin liradan 860 bin liraya varan cezalar var" dedi.
Ticaret Bakanlığı, 2023 yılında internetten yapılan alışverişlerde tüketicilerin aldatılmaması amacıyla, 'Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz' yayımladı. Kılavuzla birlikte, sahte yorumlar üzerinden tüketiciyi yanıltan satıcılara ve bu yorumlara yer veren platformlara ağır yaptırımlar getirildi. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı ve İstanbul Çevre Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Ağaoğlu, özellikle 'fake hesap' adı verilen sahte hesaplar üzerinden yapılan yorumların ciddi bir aldatma yöntemi olduğunu vurgulayarak, tüketicileri dikkatli olmaya çağırdı.
Aydın Ağaoğlu, "Ticaret Bakanlığı, internetten özellikle alışveriş yaparken tüketicilerin aldatılmaması için bir tüketici değerlendirmeleri hakkında kılavuz yayınladı. Bu noktada hem o yanıltıcı yorumlara yer veren, yayınlayan kuruluş hem de o yorumlar üzerinden tüketiciyi aldatmaya kalkan satıcılar yaptırımla karşı karşıya kalabiliyorlar. Nitekim Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu zaman zaman bu konuda kestiği cezalarla ilgili açıklama yapıyor. Bu noktada tüketiciler dikkatli olmalı; çünkü özellikle içinde bulunduğumuz Kasım ayında 'İndirim var' diye düşünüyoruz. Replika ya da sahte ürünler piyasaya sürüldüğü gibi bazen de dolandırıcılık yapılabiliyor. En masum olanı da yalancı indirim. Yani önce bindirip sonra indiriyorlar" dedi.
Ağaoğlu, Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemelerine göre ürün fiyatlarının geriye dönük 10 günün en düşük fiyatı üzerinden belirlenmesi gerektiğini hatırlatarak, "Oysa Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu düzenlemelere göre fiyatı belirlemek için 10 gün geriye dönüp bakacak, en düşük fiyat neyse ondan indirim yapacak. Yani bir ürün 500 liradan satılmış, 10 gün içinde bin liradan satılmışsa, bin lirayı çizip 500 lira yapamayacak. 500 liradan indirim yapması gerekiyor. Aksi halde bu yanıltıcı olur ve tüketici 500 lira üzerinden yüzde 50 indirim istemeye hak kazanabilir. Ticaret Bakanlığı da bu tür ilanları hem yasaklar hem de yaptırımı uygulayabilir" dedi.