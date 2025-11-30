Kasım ayının en kapsamlı son seçim anketinin sonuçları açıklandı

Themis Araştırma'nın "Bugün seçim olsa..." sorusuna verilen yanıtlarda kararsız seçmenlerin oyları dağıtılınca CHP'nin AK Parti'nin 6,5 puan önünde birinci parti olarak yer aldığı görülürken, DEM Parti'nin 3'üncü, Zafer Partisi'nin ise 4'üncü, İYİ Parti'nin ise 5'inci olduğu ve MHP'nin ise sadece %4,7 oy oranıyla ancak 6'ncı sırada yer aldığı tespit edildi.