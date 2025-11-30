Kasım ayının en kapsamlı son seçim anketinin sonuçları açıklandı
THEMİS Araştırma 18 - 27 Kasım tarihleri arasında 15 ilde gerçekleştirdfiği son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Themis seçmenlere hem "bugün bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz", "kendinizi siyasi eğilim olarak nasıl tanımlarsınız", "ülkenin en önemli sorunu nedir" ve "ülkedeki hukuk sisteminde adil kararlar alınıyor mu" sorularını yöneltti. İşte her detayıyla dikkat çeken o anket sonuçları...
Themis Araştırma'nın "Bugün seçim olsa..." sorusuna verilen yanıtlarda kararsız seçmenlerin oyları dağıtılınca CHP'nin AK Parti'nin 6,5 puan önünde birinci parti olarak yer aldığı görülürken, DEM Parti'nin 3'üncü, Zafer Partisi'nin ise 4'üncü, İYİ Parti'nin ise 5'inci olduğu ve MHP'nin ise sadece %4,7 oy oranıyla ancak 6'ncı sırada yer aldığı tespit edildi.
Katılımcılara yöneltilen "kendinizi siyasi eğilim olarak nasıl tanımlarsınız" sorusunda ise kendisini Atatürkçü olarak tanımlayanların oranının yüzde 25,9 olduğu ölçümlendi.
Kamuoyu araştırmasının bir diğer sorusu olan "Ülkenin en önemli sorunu sizce nedir" sorusunda ise Geçim Sıkıntısı, Pahalılık ve Yargı/Hukuk/Adalet açık ara farkla ilk üç sıra da yer aldığı görüldü.