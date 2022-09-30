Kasırga bir şehri yuttu; kara, deniz birbirine girdi! Görüntüler korkunç!
ABD'nin Florida eyaletinde, kategori 4 şiddetinde ana karaya ulaşan Ian Kasırgası, ülkenin içine doğru ilerleyişini sürdürürken, geçtiği yerlerde sular altında kalmış binlerce araç, çatısı uçmuş ve giriş katı sular altında kalmış evlerle, sokaklarda yıkılmış ağaçlar bıraktı. Tekneler de kıyıya vurdu. İşte felaketin görüntüleri...
ABD`nin Florida eyaletinde, kuzeydoğuya doğru gece boyunca ilerleyişini sürdüren Ian Kasırgası`nın neden olduğu tahribat gün yüzüne çıkmaya başladı.
Florida`nın Fort Mayer kasabasından kategori 4 şiddetinde ana karaya ulaşan kasırga, ülkenin içine doğru ilerleyişini sürdürürken, geçtiği yerlerde sular altında kalmış binlerce araç, çatısı uçmuş ve giriş katı sular altında kalmış evlerle, sokaklarda yıkılmış ağaçlar bıraktı.
Fort Mayer ve civar kasabalarda sahil çizgisi, kasırganın getirdiği dalgalar nedeniyle metrelerce içeriye kaydı, insanlar denizle birleşen sokaklardaki evlerinde mahsur kaldı.
Ulusal Kasırga Merkezi, Florida`nın kuzeydoğusuna ve komşu eyaletlere doğru hareket eden Ian`ın, daha fazla hasara sebep olabileceği ve sağanağın oluşturacağı selin hayati tehlike oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.