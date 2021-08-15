Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sellerde son durum: Geriye bu görüntüler kaldı

Geçtiğimiz hafta Batı Karadeniz'i etkisi altına şiddetli yağışlar sele neden oldu. Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yollar çöktü, köprüler ve evler yıkıldı. Bölgeden gelen fotoğraflar yürekleri yakarken acı haberler gelmeye devam ediyor.



12.45 HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 59'A YÜKSELDİ

AFAD yaptığı açıklamada "49 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

** 11.56 YIKILAN BİNANIN MÜTEAHHİDİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Kastamonu İnebolu Başsavcılığınca sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verildi.

Geçtiğimiz hafta Batı Karadeniz'i etkisi altına şiddetli yağışlar sele neden oldu. Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yollar çöktü, köprüler ve evler yıkıldı. Bölgeden gelen fotoğraflar yürekleri yakarken acı haberler gelmeye devam ediyor.

İşte sel felaketinde dakika dakika gelişmeler