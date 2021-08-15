Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sellerde son durum: Geriye bu görüntüler kaldı
Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının 59'a yükseldiği açıklandı. AFAD yaptığı açıklamada "49 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz hafta Batı Karadeniz'i etkisi altına şiddetli yağışlar sele neden oldu. Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yollar çöktü, köprüler ve evler yıkıldı. Bölgeden gelen fotoğraflar yürekleri yakarken acı haberler gelmeye devam ediyor.
12.45 HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 59'A YÜKSELDİ
AFAD yaptığı açıklamada "49 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.
** 11.56 YIKILAN BİNANIN MÜTEAHHİDİ İÇİN GÖZALTI KARARI
Kastamonu İnebolu Başsavcılığınca sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verildi.
Geçtiğimiz hafta Batı Karadeniz'i etkisi altına şiddetli yağışlar sele neden oldu. Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yollar çöktü, köprüler ve evler yıkıldı. Bölgeden gelen fotoğraflar yürekleri yakarken acı haberler gelmeye devam ediyor.
İşte sel felaketinde dakika dakika gelişmeler
09.52 BAKAN AKAR: İKİ GEMİMİZ YOLA ÇIKTI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Sinop Türkeli'nde devam eden kurtarma çalışmalarına destek sağlamak, mahsur kalan vatandaşlarımızın ve araçlarının tahliyesi için görevlendirdiğimiz iki gemimiz yola çıktı." açıklamasını yaptı.
09.47 ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA YENİDEN BAŞLADI
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri ile belediyeler, ilçede sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın kenarında yıkılan binanın enkazındaki çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.
04.39 SELDE ELEKTRİKSİZ KALAN KÖYLERE MOBİL JENERATÖRLE ELEKTRİK TAŞINDI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kastamonu'da sel felaketi nedeniyle elektrik kesintisinin yaşandığı bölgelere mobil jeneratörlerle elektrik taşındığını bildirdi.