Kastamonu'da 4 cennet köşesi ilgi çekiyor
Dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonu, bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen ve adeta doğal akvaryumu anımsatan Horma Kanyonu, bölgede doğa harikası olarak tanınan Ilıca Şelalesi ve dünyanın en büyük dördüncü mağarası olarak bilinen Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi, ziyaretçilerin beğenisini topluyor.
Pek çok doğal güzelliği bünyesinde barındıran Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi, normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor.
VALLA KANYONU
Yaklaşık 12 kilometre uzunluğunun yanı sıra derinliği yer yer 1100 metreyi bulan, pek çok risk barındırması nedeniyle geçişi en zor kanyonlar arasında gösterilen Valla Kanyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü'nce inşa edilen burgulu seyir terasları ile ziyaretçileri cezbediyor.
Muratbaşı köyü Kanlıçay mevkisinden girilen Valla Kanyonu'ndan, geri dönmek mümkün olmadığından ancak 12 kilometre yürüdükten sonra Cide ilçesine bağlı Loç Vadisi'nden çıkılabiliyor.
HORMA KANYONU
İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Küre Dağları arasından çıkan Zarı Çayı'nın yüzyıllara uzanan yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu ise son olarak kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformla bir ucundan diğer ucuna kadar yürüyerek geçilebilir hale getirildi.