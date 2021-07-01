Kastamonu'da 4 cennet köşesi ilgi çekiyor

VALLA KANYONU

Yaklaşık 12 kilometre uzunluğunun yanı sıra derinliği yer yer 1100 metreyi bulan, pek çok risk barındırması nedeniyle geçişi en zor kanyonlar arasında gösterilen Valla Kanyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü'nce inşa edilen burgulu seyir terasları ile ziyaretçileri cezbediyor.