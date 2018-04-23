Kastamonu'da çıkan yangın 7 evi küle çevirdi

Ahşap kargir binada başlayan yangın sonrası alevler, bir anda tüm evi sardı. Yangının çıktığı binanın etrafında bulunan diğer evlere ve bir konağa da sıçradı. İhbar sonrasında yangın mahalline Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.