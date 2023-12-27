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Kastamonu'da hayran bırakan kar manzarası! Havadan görüntülendi

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

Kaynak: İHA
Kastamonu'da hayran bırakan kar manzarası! Havadan görüntülendi - Resim: 1

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında ilçe merkezi beyaza büründü. İlçenim yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

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Kastamonu'da hayran bırakan kar manzarası! Havadan görüntülendi - Resim: 2

Ayrıca, kar yağışı sonrası kentte kartpostallık görüntüler oluştu. 

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Kastamonu'da hayran bırakan kar manzarası! Havadan görüntülendi - Resim: 3

Beyaza bürünen Azdavay ilçesi, oluşturduğu görüntülerle kendisine hayran bıraktı. 

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Kastamonu'da hayran bırakan kar manzarası! Havadan görüntülendi - Resim: 4

Beyaza bürünen ilçe havadan görüntülendi.

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