Kastamonu'da hayran bırakan kar manzarası! Havadan görüntülendi
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.
Kaynak: İHA
Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında ilçe merkezi beyaza büründü. İlçenim yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
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Ayrıca, kar yağışı sonrası kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
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Beyaza bürünen Azdavay ilçesi, oluşturduğu görüntülerle kendisine hayran bıraktı.
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Beyaza bürünen ilçe havadan görüntülendi.
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