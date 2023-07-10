Kastamonu'da sel felaketi: 100'den fazla evi su bastı

VALİ ÇAKIR: BİRKAÇ GÜN SU SIKINTISI OLABİLİR

Kastamonu Valisi Avni Çakır, ilçede incelemelerde bulundu. Çakır, "Allah'a çok şükür ki; herhangi bir can kaybımız yok. Şu an Cide'de dere taşması nedeniyle evleri, bahçeleri zarar gören vatandaşlarımız oldu. Zarar tespit çalışmalarına ekiplerimiz başladı. Köylerimizde yağışa bağlı toprak kaymaları mevcut. Onunla alakalı da tüm ekiplerimizi sevk ettik. Şehir merkezindeki en önemli sorunumuz; içme suyunun bulunduğu 2 tane depo, yoğun çamur basıncına maruz kaldı. Su seviyesi çekilmesi ile hemen süratli bir şekilde çalışmalar başlayacak. Birkaç gün suyla alakalı sıkıntı olabilir. Bunu 2-3 gün içerisinde çözeceğimizi ümit ediyorum. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması açısından da hem su tankerlerimizi bölgeye sevk ettik hem de hazır su anlamında da gerekli girişimlerimizi başlattık" dedi. (DHA)