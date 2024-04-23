Kastamonu'da yangın: 2 ev kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'nun Cide ilçesinde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangında iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Şen Köyü Sarıçam Mahallesi'nde Murat Sözen ile Asım Sözen kardeşlere ait evlerde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
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Evlerin ahşap olması sebebiyle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen Cide ve Şenpazar Belediyelerine ait itfaiye ile Cide Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri yangına müdahale etti.
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İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda çıkan yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
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