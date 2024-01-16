Kastamonu'da yük gemisi yan yattı

Cide İlyasbey Köyü Muhtarı Ahmet Sevinç, “Gemi, dün akşam kıyıya yanaştı. Dün akşam itibariyle buraya gelmiş. Gemi gübre yüklü, yüklü olduğu içinde yükü kayma yapmış. Nasıl olacak bilemiyorum ama bu duruma çözüm bulunması gerekiyor. Gemi yan yatmış, şu anda da batma tehlikesi bulunuyor. Geminin yükü tamamen bir tarafa doğru yatmış, batma tehlikesinde” dedi.