Kastamonu'nda kaybolan anne ile oğlunun cesedi bulundu
Kastamonu'da 9 gün önce kaybolan anne ve 5 yaşındaki oğlunun cansız bedenine ulaşıldı. Küçük çocuğun cansız bedeni dere yatağında, annesinin cesedinin ise 200 metre ileride bulunduğu öğrenildi.
2 Kasım'da Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye H. ve 5 yaşındaki oğlu Osman H.'yi arama çalışmalarından acı haber geldi. Küçük Osman'ın Köseali köyündeki dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı.
Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 02.11.2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye H. (43) ve Osman Yaşar H.’nin (5) bulunması için yürütülen çalışmalarda, 11.11.2025 Salı günü saat 12.20 civarında Köseali köyündeki dere yatağında Osman Yaşar H.'nin cansız bedenine ulaşılmıştır. Anne Huriye H.'yi arama çalışmaları sürdürülmektedir" denildi.
ANNENİN DE CESEDİNE ULAŞILDI
Anne Huriye H.'ye ait ise herhangi bir ize rastlanmamıştı. Küçük çocuğunun cansız bedeninin bulunduğu bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 200 metre ileride anne Huriye H.'nin cansız bedenine ulaştı.
NE OLMUŞTU?
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evli ve iki çocuğu bulunan Huriye H., 2 Kasım'da 5 yaşındaki oğlu Osman'ı da yanına alarak evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.
Yakınlarının ihbarda bulunması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, emniyet ve komando birlikleri sevk edildi.
Sürdürülen arama çalışmalarında bugün dokuzuncu güne girilmişti.
Ekipler havadan drone, karadan da arama kurtarma köpekleri eşliğinde anne ve oğluna ait bir iz arıyordu.