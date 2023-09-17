Kastamonu'nda yangın 10 evi küle çevirdi
Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 10 ev yandı.
Kastamonu'nun Tavşanlı köyü Sarmaşık Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın diğer evlere de sıçradı.
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İhbar üzerine köye, Kastamonu Belediyesi, Araç ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında 10 ev yandı.
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Yangına müdahale için bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi.
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