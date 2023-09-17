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Kastamonu'nda yangın 10 evi küle çevirdi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 10 ev yandı.

Kastamonu'nda yangın 10 evi küle çevirdi - Resim: 1

Kastamonu'nun Tavşanlı köyü Sarmaşık Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın diğer evlere de sıçradı.

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Kastamonu'nda yangın 10 evi küle çevirdi - Resim: 2

İhbar üzerine köye, Kastamonu Belediyesi, Araç ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Kastamonu'nda yangın 10 evi küle çevirdi - Resim: 3

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında 10 ev yandı.

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Kastamonu'nda yangın 10 evi küle çevirdi - Resim: 4

Yangına müdahale için bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi.

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