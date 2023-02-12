Katar'dan 10 bin mobil ev geliyor

Katar 10 bin mobil ev göndereceğini açıklamıştı

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan geçtiğimiz salı yapılan açıklamada, depremlerin yol açtığı yıkım nedeniyle evsiz kalan on binlerce kişi için Türkiye ve Suriye'ye 10 bin mobil ev gönderileceği bildirilmişti. Açıklamada, "Katar devleti, Suriye ve Türkiye'de depremden etkilenen halka yardımcı olmaya yönelik devam eden çabalar neticesinde deprem bölgelerine nakledilmek üzere 10 bin mobil ev tahsis etti" ifadeleri kullanılmıştı.