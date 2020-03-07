Katil virüs durmuyor! 12 yaşındaki çocuk koronaya yakalandı
Yeni tip koronavirüs salgınında dünya genelinde vaka sayısı 100 bini aştı. Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 3 bin 461'e yükseldi. Malta'da ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı. 12 yaşındaki çocukta virüs tespit edildiği bildirildi. İşte koronavirüs salgınında son gelişmeler...
ÇİN’DE CAN KAYBI 3 BİN 72’YE ÇIKTI
Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 72’ye yüseldi.
Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti, 99 yeni vaka tespit edildi.
Ülkedeki toplam ölü sayısı da ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 3 bin 72’ye, Kovid-19 bulaşan kişilerin toplam sayısı ise 5 bin 489’nun durumu ağır olmak üzere 80 bin 651’e çıktı.
Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı da 502 olarak açıklanırken, müşahade altına alınanların sayısı 22 bin 177’ye geriledi. Bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı ise 55 bin 404’e ulaştı.
Diğer yandan Çin’e dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında saptanan Kovid-19 vakası ise 60’a çıktı.
Çin anakarası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19 vakası 107’ye yükseldi, Makau Özel İdari Bölgesi’nde vaka sayısı 10 olarak bildirildi.
HASTA SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 100 bini geçti.
Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 102 bin 42 olarak güncelledi. Sitede Kovid-19 nedeniyle 3 bin 497 kişinin öldüğü, 57 bin 629 kişinin iyileştiği belirtildi.
"Worldometer"de yer alan ülkelerdeki vaka sayıları şöyle:
Güney Kore 6 bin 767, İran 4 bin 747, İtalya 4 bin 636, Japonya 1116, Almanya 670, Fransa 653, İspanya 402, ABD 335, İsviçre 216, İngiltere 164, İsveç 137, Singapur 130, Hollanda 128, Norveç 128, Belçika 109, Malezya 83, Avusturya 66, Avustralya 64, Bahreyn 60, Kuveyt 58, Kanada 54, Tayland 48, Irak 46, Yunanistan 45, İzlanda 45, Birleşik Arap Emirlikleri 45, Hindistan 31, San Marino 23, Danimarka 23, Lübnan 22, İsrail 21, Çekya 19, İrlanda 18, Cezayir 17, Vietnam 17, Umman 16, Filistin 16, Mısır 15, Finlandiya 15, Brezilya 14, Ekvador 14, Portekiz 13, Rusya 13, Hırvatistan 11, Katar 11, Estonya 10, Azerbaycan 9, Gürcistan 9, Romanya 8, Arjantin 8, Slovenya 8, Beyaz Rusya 6, Pakistan 6, Meksika 6, Filipinler 5, Suudi Arabistan 5,Yeni Zelanda 5, Şili 5, Polonya 5, Endonezya 4, Senegal 4, Macaristan 4, Lüksemburg 3, Kuzey Makedonya 3, Bosna-Hersek 3, Dominik Cumhuriyeti 2, Fas 2, Kamerun 2, Afganistan 1, Andorra 1, Ermenistan 1, Kamboçya 1, Ürdün 1, Letonya 1, Litvanya 1, Monako 1, Nepal 1, Nijerya 1, Sri Lanka 1, Tunus 1, Ukrayna 1, Butan 1, Kosta Rika 1, Cebelitarık Britanya Denizaşırı Toprağı 1, Vatikan 1, Lihtenştayn 1, Peru 1, Sırbistan 1, Slovakya 1, Güney Afrika 1, Togo 1.