  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Katliam gibi kaza! Minibüs ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Minibüs ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep-Şanlıurfa otobanında, minibüsün karayollarına ait kamyona çarptığı kazada 5 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.

Kaynak: İHA
Katliam gibi kaza! Minibüs ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Kaza, Gaziantep Şanlıurfa Otobanı Nizip Birecik arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Gaziantep istikametine gelen minibüs otoban kenarında otları temizleyen karayollarına ait kamyona arkadan çarparak taklalar attı. Kazada 5 kişi ölürken, 17 kişi ise yaralandı.

1 / 7
Katliam gibi kaza! Minibüs ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

 Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda 112 sağlık ekibi tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa ve Gaziantep’teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

2 / 7
Katliam gibi kaza! Minibüs ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3
3 / 7
Katliam gibi kaza! Minibüs ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4
4 / 7