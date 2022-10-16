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  4. Kavak Yelleri'nin Efe'si Dağhan Külegeç evliliğe ilk adımı attı

Kavak Yelleri'nin Efe'si Dağhan Külegeç evliliğe ilk adımı attı

Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Efe karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Dağhan Külegeç, Tuğba Aytaç'la aile arasında nişanlandı.

Kavak Yelleri'nin Efe'si Dağhan Külegeç evliliğe ilk adımı attı - Resim: 1

Dağhan Külegeç, nikah masasına oturmak için ilk adımı attı. Efsane gençlik dizisi Kavak Yelleri'yle yıldızı parlayan ünlü oyuncu, Tuğba Aytaç'la aile arasında yapılan törenle nişanlandı. 

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Kavak Yelleri'nin Efe'si Dağhan Külegeç evliliğe ilk adımı attı - Resim: 2

Külegeç, müstakbel eşiyle nişanda çekilmiş pozunu "Söz, isteme, nişan" notuyla yayınladı. Nişanda Dağhan Külegeç'in annesi Ayşe Erbulak ile babası Rıza Külegeç de hazır bulundu. 

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Kavak Yelleri'nin Efe'si Dağhan Külegeç evliliğe ilk adımı attı - Resim: 3

Anne Ayşe Erbulak duygularını "Çok tatlı bir kızı istedik, o güzelim ailesi de kabul etti. Söz kestik, nişan yaptık.
Şimdi "resmî" olarak kayınvalide oldum. Artık düğünü konuşuyoruz" sözleriyle paylaştı.

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Kavak Yelleri'nin Efe'si Dağhan Külegeç evliliğe ilk adımı attı - Resim: 4
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