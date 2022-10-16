Kavak Yelleri'nin Efe'si Dağhan Külegeç evliliğe ilk adımı attı
Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Efe karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Dağhan Külegeç, Tuğba Aytaç'la aile arasında nişanlandı.
Dağhan Külegeç, nikah masasına oturmak için ilk adımı attı. Efsane gençlik dizisi Kavak Yelleri'yle yıldızı parlayan ünlü oyuncu, Tuğba Aytaç'la aile arasında yapılan törenle nişanlandı.
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Külegeç, müstakbel eşiyle nişanda çekilmiş pozunu "Söz, isteme, nişan" notuyla yayınladı. Nişanda Dağhan Külegeç'in annesi Ayşe Erbulak ile babası Rıza Külegeç de hazır bulundu.
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Anne Ayşe Erbulak duygularını "Çok tatlı bir kızı istedik, o güzelim ailesi de kabul etti. Söz kestik, nişan yaptık.
Şimdi "resmî" olarak kayınvalide oldum. Artık düğünü konuşuyoruz" sözleriyle paylaştı.
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