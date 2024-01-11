Kavga eden 40 yıllık çift, vazo ile birbirini yaraladı

Aksaray'da evde kavga eden M.Ç. (62) ve Y.Ç. (56) çifti, vazoyla birbirini başından yaraladı. Hastaneye kaldırılan çiften M.Ç., gazetecilere ''Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu'' dedi.