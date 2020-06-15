Kavga ettiği kişiye otomobille çarptı: Yakayı ele verdi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gerçekleştiren olayda zanlı, kavga ettiği bir kişiye otomobille çarparak yakaladı. Olay yerinden kaçan zanlı yakalandı.
Olay, Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında tartışma kavgaya dönüştü.
Bu sırada kavgaya karışanlardan biri park halindeki otomobilini çalıştırıp, karşı taraftan birine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan kişi, yere düşüp yaralandı. Bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülediği olayda, araç çarptıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı.