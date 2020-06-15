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  3. 15 Haziran 2020 17:35

Kavga ettiği kişiye otomobille çarptı: Yakayı ele verdi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gerçekleştiren olayda zanlı, kavga ettiği bir kişiye otomobille çarparak yakaladı. Olay yerinden kaçan zanlı yakalandı.

Kavga ettiği kişiye otomobille çarptı: Yakayı ele verdi

Olay, Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında tartışma kavgaya dönüştü.

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Kavga ettiği kişiye otomobille çarptı: Yakayı ele verdi

Bu sırada kavgaya karışanlardan biri park halindeki otomobilini çalıştırıp, karşı taraftan birine çarptı.

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Kavga ettiği kişiye otomobille çarptı: Yakayı ele verdi

Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan kişi, yere düşüp yaralandı. Bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülediği olayda, araç çarptıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı.

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Kavga ettiği kişiye otomobille çarptı: Yakayı ele verdi

Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafları ayırdı. Otomobilin çarpmasıyla yaralanan kişi, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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