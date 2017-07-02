Kavurucu sıcakların sebebi ortaya çıktı
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede etkili olan Afrika sıcakları insanları bunalttı. Peki uzmanlar bu duruma ne diyor ?
Bilim insanları Haziran ayında İngiltere ve Batı Avrupa'yı etkileyen aşırı sıcakların iklim değişikliği nedeniyle daha yoğun hissedildiğini açıkladı.
Portekiz'de onlarca kişinin yaşamını yitirmesine yol açan orman yangınları gerçekleşirken Fransa, İsviçre ve Hollanda'da aşırı sıcaklar nedeniyle özel önlemler alındı. İngiltere 1976'dan beri en sıcak Haziranını yaşadı. İsviçre'de ise 1864'ten beri en sıcak ikinci Haziran yaşandı.
Araştırmacılar, insan kaynaklı küresel ısınmanın Avrupa'nın belirli bölgelerinde sıcaklık rekoru kırılma sıklığını 10 kat artırdığını söylüyor.