  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 19 Temmuz 2020 16:50

Kaya parçası çarptı: 5 kişiyi çamaşır makinesi kurtardı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçasının çarptığı 5 kişilik ailenin yaşadığı evde hasar meydana gelirken aile, çamaşır makinesi sayesinde yara almadan kurtuldu.

Kaya parçası çarptı: 5 kişiyi çamaşır makinesi kurtardı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Akbulut mevkisine 500 metre mesafedeki yamaçtan koparak yuvarlanan yaklaşık 1 tonluk kaya parçası, Aydın Otur ve ailesinin yaşadığı evin duvarını yıktı.

1/ 7
Kaya parçası çarptı: 5 kişiyi çamaşır makinesi kurtardı

Eve giren kaya parçası, çamaşır makinesine çarparak durdu. Bu sırada evde bulunan 2'si çocuk 5 kişilik aile, olaydan yara almadan kurtuldu.

2/ 7
Kaya parçası çarptı: 5 kişiyi çamaşır makinesi kurtardı

Aydın Otur, gazetecilere, olayın büyük bir gürültüyle yaşandığını belirterek, uyandıklarında evin toz bulutuyla kaplandığını söyledi.

3/ 7
Kaya parçası çarptı: 5 kişiyi çamaşır makinesi kurtardı

Olayı maddi hasarla atlattıkları için şükrettiklerini dile getiren Otur, çamaşır makinesi sayesinde kendilerine bir şey olmadığını ifade etti.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM