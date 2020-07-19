Kaya parçası çarptı: 5 kişiyi çamaşır makinesi kurtardı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçasının çarptığı 5 kişilik ailenin yaşadığı evde hasar meydana gelirken aile, çamaşır makinesi sayesinde yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Akbulut mevkisine 500 metre mesafedeki yamaçtan koparak yuvarlanan yaklaşık 1 tonluk kaya parçası, Aydın Otur ve ailesinin yaşadığı evin duvarını yıktı.
Eve giren kaya parçası, çamaşır makinesine çarparak durdu. Bu sırada evde bulunan 2'si çocuk 5 kişilik aile, olaydan yara almadan kurtuldu.
Aydın Otur, gazetecilere, olayın büyük bir gürültüyle yaşandığını belirterek, uyandıklarında evin toz bulutuyla kaplandığını söyledi.