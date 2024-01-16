Kayıp Alman kurdu öyle bir yerde bulundu ki... Film gibi olay!

Poli, yıllardır bakımını üstlenen ve yanından ayrılmadığı Zeliha Yılmaz'ın ölümünün ardından ortadan kaybolmaya başladı. Ancak Ziya Yılmaz, bu dönemlerde de evin bahçesine düzenli mama koymaya devam etti. Yılmaz, her gün boşalan kaptaki mamayı ise mahalledeki diğer köpeklerin yediğini düşündü.