Kayıp Alman kurdu öyle bir yerde bulundu ki... Film gibi olay!
Bursa'nın İznik ilçesinde kaybolduğu sanılan Alman kurdu cinsi ''Poli'' adlı köpek, ölen sahibinin mezarı başında bulundu.
İznik ilçesi Yeni Mahalle’de yaşayan Zeliha Yılmaz, 20 Kasım 2023'te yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Yılmaz'ın ölümü, ailesinin yanı sıra torunu Ziya Yılmaz'ın 3 aylıkken aldığı ve 'Poli' ismini verdiği 3,5 yaşındaki Alman kurdu cinsi köpeğini de etkiledi.
Poli, yıllardır bakımını üstlenen ve yanından ayrılmadığı Zeliha Yılmaz'ın ölümünün ardından ortadan kaybolmaya başladı. Ancak Ziya Yılmaz, bu dönemlerde de evin bahçesine düzenli mama koymaya devam etti. Yılmaz, her gün boşalan kaptaki mamayı ise mahalledeki diğer köpeklerin yediğini düşündü.
Ziya Yılmaz, babaannesinin ölümünün 52’nci gününde, kabir ziyareti için evlerine 500 metre mesafedeki mezarlığa gitti. Yılmaz, kaybolduğunu sandığı köpeği Poli’yi babaannesinin kabrinin üstünde yatarken buldu.
HERKES UYURKEN EVDEN ÇIKIP MEZARLIĞA GİDİYORMUŞ
Ziyaretin ardından aracına alıp eve götürdüğü köpeğini takip eden Yılmaz, Poli’nin her sabah erken saatte herkes uyurken evden çıkıp mezarlığa gittiğini, akşam karanlık çöktükten sonra da eve dönerek bahçedeki mamayı yiyip, su içtiğini gördü. Yılmaz, sabah erkenden uyanıp takip ettiği köpeğin, yeniden mezarlığa gittiğini görünce, çok şaşırdığını ve duygulandığını belirtti.