Kayıp Atlantis'in izleri mi? Okyanusun dibinde şaşırtan keşif: ''İnsanlık bunu görmeli''
Pasifik Okyanusu'nda şaşırtan bir keşfe imza atıldı. Hawaii yakınlarında okyanusun dibinde tuğlalarla örülü bir yol keşfetti. Dalış ekibi, yol hakkında ''Atlantis'e giden bir yol'' yorumunu yaptı.
Daha önce de ünlü yolcu gemisi Titanic'in ve Alman zırhlısı Bismarck'ın enkazını bularak gündem olan Okyanus Araştırmaları Vakfı bu sefer bambaşka bir olayla gündemde.
PASİFİK'İN DİBİNDE ŞAŞIRTAN KEŞİF
Indepedent Türkçe'de yer alan habere göre keşif gemisi Nautilus'un mürettebatı Pasifik Okyanusu'nun tabanında son derece şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı.
Hawaii yakınlarındaki Papahanaumokuakea Ulusal Deniz Anıtı'nı inceleyen ekip, ilk bakışta insan eliyle yapıldığı izlenimini uyandıran "sarı tuğlalı bir yol" keşfetti. Sıradışı yapı, Dünya Mirası olarak kabul edilen okyanus alanındaki Lili‘uokalani Sırtı adlı bölgede bulundu.
"ATLANTİS'E GİDEN BİR YOL"
Arnavut kaldırımlı bir yolu andıran yapı, keşif ekibi tarafından efsanevi kayıp kıta Atlantis'e benzetildi. Görüntüleri yorumlayan bir ekip üyesi yapıyı "Atlantis'e giden bir yol" diye nitelendirildi.