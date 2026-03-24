Kayıp dağcıdan günler sonra müjdeli haber: Mucizevi bir şekilde hayatta kalmış!

Arama kurtarma ekiplerinin daha önceki taramalarında, U.T.'nun dondurucu soğuktan korunmak için karda derin bir çukur (kar kuyusu) kazarak geceyi orada geçirdiği tespit edilmişti. Kişisel eşyalarını kuyu yanında bırakan dağcının, hayatta kalma tekniklerini kullanarak sığınacak bir yer aradığı öğrenildi. Manisa, İzmir, Uşak ve Balıkesir’den gelen AFAD ekiplerinin yanı sıra jandarma ve UMKE’den oluşan 120 kişilik dev kadro, 29 araç ve 5 dron ile bölgeyi didik didik taradı. Sağlık durumu genel olarak iyi olan U.T., kontrol amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildi.