Kayıp dağcıdan günler sonra müjdeli haber: Mucizevi bir şekilde hayatta kalmış!
Manisa Bozdağ'da zirve tırmanışı yaparken kaybolan ve 4 gündür her yerde aranan 53 yaşındaki amatör dağcının mucizevi bir şekilde hayata tutunduğu ortaya çıktı...
Bayramın ikinci günü olan Cumartesi günü Manisa Salihli’den Bozdağ’a zirve tırmanışı için çıkan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle izini kaybettiren amatör dağcı U.T., Kiraz ilçesi sınırlarında bir bağ evinde bulundu. Günlerdir süren ve 4 farklı ilin AFAD ekiplerinin katıldığı operasyon, "mucize" bir haberle noktalandı.
Arama çalışmaları İzmir’in Kiraz ilçesi Çatak Mahallesi civarında yoğunlaşmışken, mahalle muhtarı Eyüp Çoban kendisine ait bağ evinin bacasından duman yükseldiğini fark etti. Eve giden muhtar, içeride ısınmaya çalışan kayıp dağcı U.T. ile karşılaştı. İki gün boyunca evde kalarak soba yakan dağcının, bu sayede donmaktan kurtulduğu anlaşıldı.
Arama kurtarma ekiplerinin daha önceki taramalarında, U.T.'nun dondurucu soğuktan korunmak için karda derin bir çukur (kar kuyusu) kazarak geceyi orada geçirdiği tespit edilmişti. Kişisel eşyalarını kuyu yanında bırakan dağcının, hayatta kalma tekniklerini kullanarak sığınacak bir yer aradığı öğrenildi. Manisa, İzmir, Uşak ve Balıkesir’den gelen AFAD ekiplerinin yanı sıra jandarma ve UMKE’den oluşan 120 kişilik dev kadro, 29 araç ve 5 dron ile bölgeyi didik didik taradı. Sağlık durumu genel olarak iyi olan U.T., kontrol amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildi.