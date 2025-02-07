Kayıp iş insanını öldürüp ormana gömmüşler
Kocaeli'de kayıp olarak aranan iş insanı S.A.'nın (44) alacak verecek meselesi yüzünden ortağı ve onun kardeşi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Silahla vurularak öldürülen S.A.'nın cesedi ormanda üzerine kireç dökülerek gömülmüş halde bulundu. Cinayetle ilgili biri kadın 7 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Başiskele'de 20 Ocak 2025 tarihinde jandarmaya başvuran G.K., dini nikahlı eşi S.A.'nın ortadan kaybolduğunu söyleyerek kayıp müracaatında bulundu. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelinin evinden çıkarken kullandığı otomobilinin Ümraniye'de kapılar açık terk edilmiş bir halde bulunmasının ardından soruşturmanın seyri değişti.
GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ OLAYI AYDINLATTI
İstanbul, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada otomobilin Kocaeli, Başiskele'de başka bir kişi tarafından getirildiği belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, otomobili İstanbul'a getiren kişinin aracı Ümraniye'de terk ettikten sonra bir taksiye binerek Kavacık'a geçtiğini, burada kendisini bekleyen başka bir otomobile binerek Sefaköy'e gittiğini belirledi. Polis ekipleri, otomobili kullanan kişinin M.Ö. olduğunu belirlerken, bu kişinin kayıp olarak aranan S.A.'nın birlikte Alabalık lokantası işlettiği iş ortağı H.Ö.'nün kardeşi olduğu belirlendi. İki ortak arasında bir süredir alacak nedeniyle kavgalı oldukları ortaya çıktı.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu bilgilerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Polis 4 gün önce düzenlediği operasyonla İstanbul'da 4, Kocaelin'de 3 tane adres olmak üzere 7 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında H.Ö., kardeşi M.Ö., akrabaları S.T.'nin de aralarında bulunduğu biri kadın 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
KATİL CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden M.Ö., cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ederken, planlama ve kaçış aşamalarını da detayları ile anlattı. 19 Ocak 2025 tarihinde ağabeyi H.Ö.'nün kendisini toplantı yapmak için çağırdığını anlatarak "Toplantıda akrabamız olan S.T.'de vardı. Ağabeyim bana S.'nin kendisini öldürmek istediğini bizim daha önce davranmamızı istedi. Bana 'cinayeti senin işlemen lazım. Ben öldürsem sen bize bakamazsın ama sen öldürürken ben sana ve ailene bakabilirim' dedi. Birlikte cinayet planı yaptık" dediği öğrenildi.