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Kayıp iş insanını öldürüp ormana gömmüşler

Kocaeli'de kayıp olarak aranan iş insanı S.A.'nın (44) alacak verecek meselesi yüzünden ortağı ve onun kardeşi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Silahla vurularak öldürülen S.A.'nın cesedi ormanda üzerine kireç dökülerek gömülmüş halde bulundu. Cinayetle ilgili biri kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Kayıp iş insanını öldürüp ormana gömmüşler - Resim: 1

Kocaeli Başiskele'de 20 Ocak 2025 tarihinde jandarmaya başvuran G.K., dini nikahlı eşi S.A.'nın ortadan kaybolduğunu söyleyerek kayıp müracaatında bulundu. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelinin evinden çıkarken kullandığı otomobilinin Ümraniye'de kapılar açık terk edilmiş bir halde bulunmasının ardından soruşturmanın seyri değişti.

 

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Kayıp iş insanını öldürüp ormana gömmüşler - Resim: 2

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ OLAYI AYDINLATTI

İstanbul, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada otomobilin Kocaeli, Başiskele'de başka bir kişi tarafından getirildiği belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, otomobili İstanbul'a getiren kişinin aracı Ümraniye'de terk ettikten sonra bir taksiye binerek Kavacık'a geçtiğini, burada kendisini bekleyen başka bir otomobile binerek Sefaköy'e gittiğini belirledi. Polis ekipleri, otomobili kullanan kişinin M.Ö. olduğunu belirlerken, bu kişinin kayıp olarak aranan S.A.'nın birlikte Alabalık lokantası işlettiği iş ortağı H.Ö.'nün kardeşi olduğu belirlendi. İki ortak arasında bir süredir alacak nedeniyle kavgalı oldukları ortaya çıktı.

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Kayıp iş insanını öldürüp ormana gömmüşler - Resim: 3

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu bilgilerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Polis 4 gün önce düzenlediği operasyonla İstanbul'da 4, Kocaelin'de 3 tane adres olmak üzere 7 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında H.Ö., kardeşi M.Ö., akrabaları S.T.'nin de aralarında bulunduğu biri kadın 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Kayıp iş insanını öldürüp ormana gömmüşler - Resim: 4

KATİL CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden M.Ö., cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ederken, planlama ve kaçış aşamalarını da detayları ile anlattı. 19 Ocak 2025 tarihinde ağabeyi H.Ö.'nün kendisini toplantı yapmak için çağırdığını anlatarak "Toplantıda akrabamız olan S.T.'de vardı. Ağabeyim bana S.'nin kendisini öldürmek istediğini bizim daha önce davranmamızı istedi. Bana 'cinayeti senin işlemen lazım. Ben öldürsem sen bize bakamazsın ama sen öldürürken ben sana ve ailene bakabilirim' dedi. Birlikte cinayet planı yaptık" dediği öğrenildi.

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