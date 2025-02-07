Kayıp iş insanını öldürüp ormana gömmüşler

KATİL CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden M.Ö., cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ederken, planlama ve kaçış aşamalarını da detayları ile anlattı. 19 Ocak 2025 tarihinde ağabeyi H.Ö.'nün kendisini toplantı yapmak için çağırdığını anlatarak "Toplantıda akrabamız olan S.T.'de vardı. Ağabeyim bana S.'nin kendisini öldürmek istediğini bizim daha önce davranmamızı istedi. Bana 'cinayeti senin işlemen lazım. Ben öldürsem sen bize bakamazsın ama sen öldürürken ben sana ve ailene bakabilirim' dedi. Birlikte cinayet planı yaptık" dediği öğrenildi.