Kayıp Malezya uçağını doğaüstü varlıklar mı kaçırdı?

Kimine göreyse yolcular arasında gizli kimliklere sahip üst düzey yetkililer ve bilim insanları vardı, bu yüzden uçak kaçırıldı ve bu insanlar başka bir yere götürüldü. Bu olaya şahit olan diğer yolcuların isimlerinin değiştirildiği ve farklı ülkelerde yeni bir yaşantıya başladığı söyleniyor.

