Kayıp Malezya uçağını doğaüstü varlıklar mı kaçırdı?
8 Mart 2014'te kaybolan ve halen izi bulunamayan Malezya uçağı hakkında birçok teori var. Bazıları uçakta gizli bir askeri cihazın taşındığını ve bu yüzden düşürüldüğünü ileri sürüyor.
Kimine göreyse yolcular arasında gizli kimliklere sahip üst düzey yetkililer ve bilim insanları vardı, bu yüzden uçak kaçırıldı ve bu insanlar başka bir yere götürüldü. Bu olaya şahit olan diğer yolcuların isimlerinin değiştirildiği ve farklı ülkelerde yeni bir yaşantıya başladığı söyleniyor.