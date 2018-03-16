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  3. 16 Mart 2018 13:05

Kayıp Malezya uçağını doğaüstü varlıklar mı kaçırdı?

Kayıp Malezya uçağını doğaüstü varlıklar mı kaçırdı?

8 Mart 2014'te kaybolan ve halen izi bulunamayan Malezya uçağı hakkında birçok teori var. Bazıları uçakta gizli bir askeri cihazın taşındığını ve bu yüzden düşürüldüğünü ileri sürüyor.

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Kayıp Malezya uçağını doğaüstü varlıklar mı kaçırdı?

Kimine göreyse yolcular arasında gizli kimliklere sahip üst düzey yetkililer ve bilim insanları vardı, bu yüzden uçak kaçırıldı ve bu insanlar başka bir yere götürüldü. Bu olaya şahit olan diğer yolcuların isimlerinin değiştirildiği ve farklı ülkelerde yeni bir yaşantıya başladığı söyleniyor.

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Kayıp Malezya uçağını doğaüstü varlıklar mı kaçırdı?

UFO uzmanlarına göreyse uçak uzaylılar tarafından kaçırıldı.

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Kayıp Malezya uçağını doğaüstü varlıklar mı kaçırdı?

Twitter'da gündeme gelen ve bir anda tartışmaları alevlendiren yeni hikaye de doğaüstü varlıklardan bahsedildi.


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