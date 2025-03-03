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Kayıp olarak aranan kız çocuğu dron ile bulundu

Siirt'te evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 18 yaşındaki kız çocuğu yaklaşık 20 saat süren dron destekli arama çalışmaları sonucunda evinden 5 km uzaklıktaki dağlık arazide bulundu.

Kaynak: DHA
Kayıp olarak aranan kız çocuğu dron ile bulundu - Resim: 1

Siirt’te 1 Mart’ta evden çıktıktan sonra haber alınamayan kızları E.B. için ailesi, Cumhuriyet Şehit Osman Demir Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusunda bulundu.

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Kayıp olarak aranan kız çocuğu dron ile bulundu - Resim: 2

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı.

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Kayıp olarak aranan kız çocuğu dron ile bulundu - Resim: 3

Çalışmalara, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri de katıldı.

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Kayıp olarak aranan kız çocuğu dron ile bulundu - Resim: 4

Dron destekli çalışmalar sonucunda kaybolan E.B., 20’nci saatte evine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Siirt-Eruh yolundaki dağlık alanda bulundu.

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