Kayıp olarak aranan kız çocuğu dron ile bulundu
Siirt'te evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 18 yaşındaki kız çocuğu yaklaşık 20 saat süren dron destekli arama çalışmaları sonucunda evinden 5 km uzaklıktaki dağlık arazide bulundu.
Kaynak: DHA
Siirt’te 1 Mart’ta evden çıktıktan sonra haber alınamayan kızları E.B. için ailesi, Cumhuriyet Şehit Osman Demir Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusunda bulundu.
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İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı.
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Çalışmalara, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri de katıldı.
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Dron destekli çalışmalar sonucunda kaybolan E.B., 20’nci saatte evine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Siirt-Eruh yolundaki dağlık alanda bulundu.
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