Kayıp olarak aranan lise öğrencisi genç kız ölü bulundu
Isparta'da dün sabah saatlerinde ortadan kaybolan 16 yaşındaki genç kız, akşam saatlerinde boş bir binanın önünde ölü bulundu.
Isparta'da sabah saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Feyza K., akşam saatlerinde Muzaffer Türkeş Mahallesi'ndeki boş bir binanın önünde ölü bulundu.
Olay, Deregümü mevkii Muzaffer Türkeş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinden itibaren kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Feyza K., en son saat 11.30 sıralarında Gölcük Yolu üzerinde bulunan Asri Mezarlık ile Mahrukatçılar Sitesi civarında elektrikli bisikletiyle ilerlerken görüldü.
Bu saatten sonra kendisinden haber alınamadı. Ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları sonucunda K., akşam saatlerinde boş bir binanın önünde hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Feyza K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. K.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.